“Je weet wat ik ga doen. Luister maar naar de brandweer”: Frans (70) steekt zichzelf in brand, vriendin (69) laat begaan en krijgt nu voorwaardelijke celstraf voor schuldig verzuim

Geel Geel FM brengt ode aan alle medewer­kers van ziekenhuis met radioshow ‘De Helden van Flament’

30 december Radiozender Geel FM zet op oudejaarsdag de hele dag alle medewerkers van het Geelse ziekenhuis in de kijker tijdens de show ‘De Helden van Flament’. In de radioshow komen de liedjes aan bod die het personeel door deze pandemie hebben gesleurd. Ook zullen onder meer verpleegkundigen, patiënten en artsen getuigen over het bewogen jaar in het ziekenhuis.