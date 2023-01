Integratie van ziekenhuizen Geel en Mol krijgt verder vorm: “In afwachting van gezamenlijke campus blijven we investeren in huidige sites”

geel/molDe ziekenhuizen van Geel en Mol gaan een intentieverklaring ondertekenen rond hun verregaande samenwerking, die in 2040 zou moeten uitmonden in de ingebruikname van een gloednieuwe, eengemaakte campus die gespecialiseerde zorg huisvest. En dat is broodnodig. “In ons ziekenhuisnetwerk Kempen is vooral de situatie in de regio Mol-Geel precair.”

Het Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK) - waartoe de ziekenhuizen van Geel, Mol, Herentals en Turnhout behoren - diende in april 2022 als eerste ziekenhuisnetwerk in Vlaanderen een regionaal zorgstrategisch plan bij de Vlaamse overheid in. Dat plan bevat onder meer een inventarisatie van de toekomstige zorgbehoeften in de Kempen.

Zo is onze regio sterker vergrijsd dan de rest van Vlaanderen, wat tot meer chronische zieken zal leiden. Er is ook een groot tekort aan geestelijke gezondheidszorg en algemeen is er eveneens een onderaanbod aan zorg ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde.

Hospital of the future

In het plan zit ook vervat hoe de Kempense ziekenhuizen die zorguitdagingen willen aanpakken. Het netwerk telt nu nog vijf campussen, maar dat wordt herleid naar drie. Op termijn gaan de ziekenhuizen van Mol en Geel immers evolueren naar een nieuwe, eengemaakte campus om zo meer gespecialiseerde zorg naar de regio te kunnen halen. “Binnen het netwerk Kempen is vooral de situatie in de regio Mol-Geel immers precair”, zegt prof dr. Emiel Wouters, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Ziekenhuis Geel.

“Terwijl de rest van Vlaanderen gemiddeld 541 bedden per 100.000 inwoners telt, is dat in onze regio 284 bedden per 100.000 inwoners. Bovendien hebben we, ook in Geel maar zeker in Mol, te maken met een sterk verouderde infrastructuur. Daarom hebben we nood aan een geïntegreerde campus Geel-Mol. Dat wordt geen klassiek ziekenhuis, maar een ‘hospital of the future’ waarin we samen met andere zorgpartners instaan voor de gezondheid van onze inwoners.”

Volledig scherm Het ziekenhuis van Geel. © Peter Vanderveken

Locatie nog onbekend

Over locaties of concrete bouwtiming is nog niets beslist. De partners hopen wel om de werken in 2035 te kunnen aanvatten en de nieuwbouw vijf jaar later in gebruik te nemen. “De ziekenhuizen zijn gevestigd in en werken samen met twee eerstelijnszones (Zuiderkempen en Baldemore, nvdr.), maar we zien dat ook patiënten buiten die zones naar onze ziekenhuizen komen. Daarmee moeten we rekening houden qua locatie”, zegt Jan Flament, directeur van Ziekenhuis Geel.

“Er volgen nu gesprekken met lokale en Vlaamse overheden, want een toekomstig ‘hospital of the future’ gaat over meer dan stenen. Het gaat over de creatie van een zorgaanbod voor de regio in functie van de behoefte van haar inwoners. En dat veronderstelt dat de ziekenhuizen zich dienend opstellen ten aanzien van zowel haar inwoners, maar evenzeer ten aanzien van andere zorgactoren zoals thuisverpleegkundigen, huisartsen en woonzorgcentra. We gaan rekening houden met alle elementen om zo tot een juiste beslissing te komen. Het uiteindelijke doel is betaalbare en kwalitatieve zorg bieden. Het resultaat van een ziekenhuis haal je namelijk niet uit de resultatenrekening, maar houdt in dat je zoveel mogelijk gezondheid produceert.”

Volledig scherm In Geel zijn momenteel werken aan de gang om drie bijkomende verdiepingen boven een bestaande zijvleugel te bouwen. © Ziekenhuis Geel

Meer bedden

De komende jaren gaan de ziekenhuizen van Mol en Geel geleidelijk stappen zetten om uiteindelijk over te gaan tot een fusie, maar op de nieuwbouw is het dus nog een hele poos wachten. Om die periode te overbruggen blijft het nodig om verder te investeren. “We willen het aantal bedden progressief uitbouwen. Het gaat dan niet enkel om de klassieke bedden, maar ook bedden voor bijvoorbeeld geriatrie, geestelijke zorg en revalidatie om aan die noden tegemoet te komen”, stelt Ivo Jacobs, directeur van het Heilig Hartziekenhuis in Mol.

“We gaan ook bestaande zorgprogramma’s zoals palliatieve zorg en beroertezorg verder uitbouwen en nieuwe zorgprogramma’s voorzien. Maar het is ook duidelijk dat de actuele situatie qua infrastructuur ontoereikend is tot 2040 en we die dus moeten onderhouden. Daarom zijn er in Geel reeds bouwwerken gestart aan de zijvleugel. Ook het Molse ziekenhuis had een dossier ingediend bij de Vlaamse overheid, maar de overheid heeft nu het geweer van schouder veranderd en behandelt op dit moment geen precaire dossiers meer. We gaan daarom onze strategie aanpassen met als doel snel te kunnen investeren om veilige zorg tot 2040 te kunnen garanderen.”

Voor de beide ziekenhuizen is het overigens de tweede poging tot fusering. In 2013 ketsten de vergevorderde plannen toch nog af, maar volgens Jacobs liggen de kaarten nu helemaal anders. “Bij iedereen bestaat het besef dat er een grote uitdaging voor ons ligt, namelijk een gigantische zorgbehoefte. Ik merk ook dat er een grote maturiteit in de verschillende geledingen aanwezig is. Het zorgt ervoor dat we niet meer elk apart met een bril kijken naar die zorg, maar door eenzelfde bril.”

Volledig scherm Het Heilig Hartziekenhuis in Mol. © Vanderveken

