Informatievergadering rond omgevingsvergunning van Acros Organics

Herexamens? Kom blokken in de bib

Studenten die examens afleegen in de tweede zit zijn ook deze keer opnieuw welkom in de bib om samen te studeren. Ze kunnen nog tot en met 6 september terecht in de vergaderzaal van de bib. Van maandag tot donderdag is de studieruimte geopend van 9 tot 20 uur, op vrijdag en in het weekend van 9 tot 12 uur. Op 14, 15 en 16 augustus is de bib gesloten. Kom je studeren? De jeugdraad voorziet koffie en fruit om je een hart onder de riem te steken.