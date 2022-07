Hindernis op de rijbaan E313 Luik richting Antwerpen ter hoogte van Geel-Oost: één rijstrook versperd

olen Tijdelijke wegversmal­lin­gen in De Bleek om hoge snelheden en sluipver­keer tegen te gaan

Door de werkzaamheden aan het fietspad in de buurt van Umicore in Watertorenstraat gebruiken heel wat bestuurders Kamergoor in Herentals en het aansluitende De Bleek in Olen als sluiproute. De gemeente Olen plaatste daarom recent drie wegversmallingen op het kronkelende paadje in De Bleek.

21 juli