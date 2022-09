Hinder op E313 richting Hasselt houdt aan: moeilijke doorgang na ongeval in Geel-Oost

olen Tien weken sportple­zier voor G-spor­ters vanaf september

Alle sporters vanaf de leeftijd van 12 jaar met een verstandelijke of fysieke beperking of een psychische kwetsbaarheid zijn vanaf september welkom om mee te komen bewegen in turnzaal De Kriebel in Olen. Zij worden tien weken lang op allerlei sporten en thema’s getrakteerd, aangepast aan het niveau van elke sporter.

1 september