Hier zijn ze dan: twee van eerst geboren Kempenaars

Het eerste kindje van 2023 werd in het AZ Turnhout geboren om 2.35 uur. Dat was het meisje Rukaiya Djamal Arouna om 2.35 uur. Om 7.36 uur werd Eveline Mechetei geboren en daarna volgden nog 3 andere nieuwjaarskindjes. In Geel zag Tyson Vannoppen geboren rond 14 uur. Hij is het broertje van Allison (3). “Hij was eigenlijk uitgerekend voor 16 januari, maar toen we op een feestje zaten bij familie voelde ik de weeën opkomen”, vertelt mama Anke Renders. Papa Kevin is ook trots. “We zijn rond 1.30 uur het ziekenhuis binnengekomen en rond 14 uur is onze zoon geboren. We willen al het verplegend personeel bedanken, want het is hier echt een warme omgeving. En deze geboorte is het mooiste nieuwjaarsgeschenk dat je je maar kan inbeelden.”