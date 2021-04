Heusdenaar Yahya Düzgün (54) komt om bij ongeval op E313: “Groot verlies voor heel Limburg en daarbuiten”

De Heusdenaar reed rond 12 uur met zijn bestelwagen achteraan in op een vrachtwagen, mogelijk omdat hij te laat opmerkte dat die nagenoeg stilstond. Momenteel vinden er werken plaats aan de brug over de snelweg in de Gemeenstraat in Oevel (Westerlo), met heel wat files als gevolg. De brandweer kwam ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden, maar voor hem kwam alle hulp te laat. Iets verderop, in Geel-West, gebeurde ongeveer een anderhalf uur later nog een tweede aanrijding in de file, maar ondanks de grote schade kwam de chauffeur er zonder al te veel kleerscheuren vanaf. Yahya Düzgün echter overleed ter plaatse. De Heusdenaar was zaakvoerder van zijn eigen cateringbedrijf en verzorgde voornamelijk bruiloften.