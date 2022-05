Herstellingswerken veroorzaken hinder in Nieuwstraat

voetbal interprovinciale eindronde Bart Janssens en ASV Geel eindigen de partij in Boezinge met acht: “Het was in de slotfase een overle­vings­tocht”

De eerste speeldag in de interprovinciale eindronde, de nacompetitie met provinciale ploegen uit de vijf Vlaamse provincies, is niet echt een succes geweest voor de Antwerpse vertegenwoordigers. Kontich verloor thuis van Blankenberge, maar de grootste ontgoocheling was wellicht voor Berg en Dal dat door Torpedo Hasselt werd gewipt. Geel redde in Boezinge de Kempische eer.

9 mei