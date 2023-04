Halfuur file op E313 richting Lummen na ongeval ter hoogte van Geel-Oost: linkerrijstrook versperd

"Verdwaalde" Oost-Vlamingen volgen de Ronde in het land van Wout van Aert: "We zijn de verkeerde richting uitgereden”

Tussen de tientallen Kempense wielerfans in café Welkom te Noorderwijk zaten zondag ook enkele ‘verdwaalde’ Oost-Vlamingen. Gert, Shane en Jelke uit het verre Buggenhout (nabij Dendermonde) waren naar Herentals afgezakt om de Ronde van Vlaanderen te beleven in het supporterscafé van Wout van Aert... dat in Lille ligt. “We zitten hier dus eigenlijk verkeerd, maar we amuseren ons toch”, lachen ze.