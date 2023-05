Halfuur file op E313 naar Luik door ongeval bij Geel-Oost

Potjèrkrui­wa­gen­koers in Ramsel blijft immens populair: “Deze editie was op amper één uur volzet”

Het is bijna Hemelvaartsdag en dat betekent in Ramsel (Herselt) maar één ding: de vermaarde Potjèrkruiwagenkoers is weer in aantocht. Voor deze 42ste editie toonden de deelnemers wel héél veel interesse, want op slechts een uur tijd was alles volzet. “Terwijl dat normaal gezien toch enkele dagen of weken duurt. Heeft het misschien met de deelname van Average Rob van vorig jaar te maken?”, zoekt Eddy Laporte van het Potjèrcomité naar een verklaring.