Groot pirateneiland vormt blikvanger tijdens vijfde editie van Legobeurs Bricks and More

GeelKomend weekend vormt de campus van hogeschool Thomas More in Geel weer het walhalla voor fans van Legoblokjes, want de Legobeurs Bricks and More strijkt er zaterdag en zondag neer voor de vijfde editie. Die jubileumeditie heeft heel wat spektakel en feestelijkheden in petto, van een groot pirateneiland tot de aanwezigheid van liefst twintig deelnemers van het tv-programma Lego Masters.

Hoewel Bricks and More nog maar aan zijn vijfde jaargang toe is, is de Legobeurs intussen al uitgegroeid tot een van de grootste expo’s in de Benelux, met jaarlijks meer dan 5.000 bezoekers en exposanten uit gans Europa. Ter ere van de vijfde editie pakken de organisatoren dit jaar uit met een piratenspecial. “Een deel van de zaal zal omgebouwd worden tot Pirate Cave”, vertelt Pieter Van Aerde, een van de organisatoren.

“Tientallen bouwers uit onder meer België, Nederland, Duitsland en zelfs de Verenigde Staten bouwen samen een groot pirateneiland. Nieuw ook dit jaar is het ‘dark hour’ op zaterdagavond. We doven een uur lang alle lichten en laten de verlichting in de bouwwerken schitteren. Een special effect dat meer dan de moeite is.”

Een archiefbeeld van de Legobeurs in 2021.

Hof Ter Laken

Daarnaast zullen liefst twintig deelnemers van de afgelopen drie seizoenen van het tv-programma Lego Masters aanwezig zijn voor een Meet & Greet, een leuke foto of gewoon een babbeltje. “Sander en Arne haalden in seizoen 3 een mooie tweede plaats en gingen met een zilveren medaille aan de haal. Op Bricks and More tonen ze een deeltje van hun kunnen, waaronder de fameuze zelfontworpen muur waar de Brick Master zo van onder de indruk was”, vervolgt Van Aerde.

“Maar er zijn er nog veel meer: Bjorn en Corneel uit seizoen 1 brengen Hof Ter Laken mee, Jan en Julien tonen nog eens hun geweldig Star Wars-voertuig en nog veel meer. Uit het buitenland verwelkomen we Juliana Pilster van Lego Masters Germany en Alban Dousset van Lego Masters France.”

De maquette van het Hof Ter Laken in Booischot (Heist-op-den-Berg) zal ook te bewonderen zijn op de Legobeurs in Geel.

Goochelshow

Tijdens Bricks and More valt er ook heel wat randanimatie te beleven. Zo is er een goochelshow van Jonas De Bruyn, finalist van Belgium’s Got Talent. “Hij brengt zijn act met de bekende Legoblokjes uit de finale graag nog eens voor het grote publiek. Voor de kleinste fans onder ons zijn er bouwwedstrijden en maakte het team een echte Legomuur. De iets ouderen kunnen dan weer hun kunnen tonen in de speedbuilds. We zijn benieuwd wie het eerste een setje kan bouwen met één hand. Onze bezoekers kunnen natuurlijk ook weer genieten van een hapje en drankje in ons Blokjescafé.”

Zaterdag om 14 uur openen burgemeester Vera Celis en de rest van het schepencollege de Legobeurs officieel. “Natuurlijk hangen we niet zomaar een lint om door te knippen, maar voor deze speciale gelegenheid maakten we een lint uit Lego in de Belgische driekleur.” Zaterdag is de beurs nog tot 20 uur geopend, zondag is Bricks and More open van 10 tot 17 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via bricks-and-more.be en kosten in online voorverkoop 6,75 euro voor bezoekers vanaf 12 jaar, voor kinderen van 3 tot 12 jaar kost het 5,5 euro. Tickets aan de kassa kosten ongeveer één euro meer, maar indien de beurs is uitverkocht is er geen kassaverkoop meer.

