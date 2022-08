Groen licht voor gecontesteerde verkaveling met elf villapercelen in omheind domein, maar dan wel zonder slagboom

GeelDe provincie Antwerpen heeft het licht op groen gezet voor de tweede fase van de verkaveling Manheuvels in Geel en dus ook de ‘gated community’: elf villa’s in een afgesloten perceel. De stad zelf had die omgevingsvergunning geweigerd. Volgens de provincie voldoet de aanvraag aan alle voorwaarden en verplichtingen, maar de ontwikkelaar mag er wel géén slagboom plaatsen.

De verkaveling Manheuvels zorgt al jaren voor een spanningsveld tussen de ontwikkelaar, de omwonenden en het stadsbestuur. In een eerste fase jaren geleden werden 43 kavels verkocht. Nu wilde de verkavelaar fase 2 aansnijden, maar dat was niet echt naar de zin van het stadsbestuur. Het paste volgens de stad onder meer niet in het beleidsplan tot 2030 waarbij er werd vastgelegd dat er geen verkavelingsprojecten mochten bijkomen. De aanvrager ging in beroep, maar wijzigde wel plots de plannen. Het waren niet langer zestig loten, maar nog maar veertig. Daarvan stonden er elf ingetekend in een gated community, een groot omheind groen domein waarvan de toegangsweg zou afgesloten worden met een slagboom.

Openbaar onderzoek

Door die wijziging, moest er opnieuw een openbaar onderzoek gehouden. Er kwamen 67 bezwaarschriften binnen. “1,7 ha bouw, houtkanten, houtwallen en open ruimte verdwijnt door deze verkaveling. Het gaat hier over een waardevol ecologisch gebied”, klinkt het onder meer. Buurtbewoners hebben ook kritiek op het feit dat de eerste verkaveling zelfs nog niet volledig is volgebouwd. “Door de gated community komt de cohesie in de wijk ook in het gedrang. Het is ook erg dat daar een speelpleintje wordt voorzien dat niet door de buurt gebruikt mag worden. Er is bovendien ook geen bakker, slager of buurtwinkel in Bel. Alle verplaatsingen naar de winkel moeten met de wagen gebeuren wat zorgt voor bijkomende verkeersoverlast.” Ook het stadsbestuur van Geel was dus gekant tegen de verkaveling en al zeker na die aangepaste versie.

Onwettig

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft nu wél een vergunning verleend. Het argument van het stadsbestuur dat de verkaveling in strijd is met haar Beleidsplan Ruimte, houdt volgens de provincie geen steek. “Het Beleidsplan Ruimte is strijdig met de voorschriften van het van toepassing zijnde Gewestplan dat voor dit gebied de bestemming ‘woongebied’ voorschrijft. Het bevriezen van een dergelijke direct realiseerbare bestemming door middel van een beleidsplan en niet een ruimtelijk uitvoeringsplan is onwettig”, klinkt het bij de provincie. Zij zet het licht dus wel op groen, maar legt wel als voorwaarde op dat er een permanente, vrije toegang moet zijn. “De op het verkavelingsplan aangeduide zones ‘voor wegenis en groengebied’ mogen niet worden afgesloten door middel van een slagboom, poort, paaltjes of gelijkaardige constructies”, klinkt het. Het stadsbestuur bekijkt nog of het in beroep gaat tegen het toekennen van de omgevingsvergunning.

