Glamping Josephine is voortaan ook coworkinglocatie: “Pal in de Kempense natuur, rustiger kan je niet zitten”

GeelDe Geelse Glamping Josephine slaat de handen in elkaar met Bar d’Office, een netwerk van coworkinglocaties, voor een unieke werkbeleving. Voortaan kan je op het domein namelijk niet alleen glamoureus kamperen, maar ook werken in het midden van de Kempische natuur, met alle luxe en comfort van thuis. “Zo pak je wat vitamine D mee, word je niet onderbroken door collega’s en ben je ook nog eens een stuk creatiever”, zegt Joke Lammens van Glamping Josephine.

Het is al de derde zomer op rij dat Joke haar luxueuze tenten opzet bij de paardenfokkerij van haar ouders in het Geelse Ten Aard. “Ik liep al langer met het idee om een grote glamping op touw te zetten, aan de andere kant van de vijver. Toen in 2020 corona uitbrak, was dat eigenlijk het perfecte moment om enkele vrienden het eens te laten komen uittesten. Dus toen hebben we impulsief twee tenten gekocht... en de glamping was in een mum van tijd uitverkocht”, vertelt Joke. “Ondertussen werken we nu ook aan een uitbreiding met twee echte cabins. Die zouden dan het hele jaar gehuurd kunnen worden, de tenten zijn immers alleen beschikbaar in het zomerseizoen.”

Volledig scherm Glamping Josephine kijkt uit over de paarden en idyllische vijver. © Glamping Josephine

Maar nu kan je op de luxueuze camping dus ook enkele bureaus van Bar d’Office huren om er te werken met zicht op de paarden en de idyllische vijver. Wie wil, kan er ook een overnachting aan breien voor een echte werkvakantie. “Vorige zomer is onze zaakvoerder Hans Abbeloos hier al een keertje komen overnachten om er te werken. En dat is hem heel erg bevallen”, zegt Sofie Konings, communicatie- en communityverantwoordelijke bij Bar d’Office, een netwerk van professioneel uitgeruste en inspirerende werk- en vergaderlocaties. “Vandaar dat hij Joke heeft gevraagd of ze het niet zag zitten om de glamping beschikbaar te stellen als coworkinglocatie.” Joke was meteen enthousiast over het idee. “Sinds ik zelf meer van thuis werk, merk ik dat het heel inspirerend kan zijn om eens niet op je vaste werkplek te zitten en dat ik veel rustiger en productiever ben buiten in de natuur. Geen uren onderweg in de auto, geen sociale verplichtingen, ... zalig gewoon”, zegt ze.

Perfecte aanvulling

De glamping van Joke is overigens de allereerste outdoor locatie van Bar d’ Office. “We willen de mensen toegang geven tot professionele werkplekken vlakbij huis, niet alleen in grote steden, maar ook in kleinere gemeenten. We zijn daarvoor steeds op zoek naar unieke locaties die slim, duurzaam, mobiliteitsvriendelijk en geïnspireerd werken uitstralen”, zegt Sofie. “En dat hebben we hier echt wel gevonden: pal in de Kempense natuur, rustiger kan je niet zitten. Werken in de natuur is bovendien ideaal om een extra portie inspiratie op te doen. Glamping Josephine is dus de perfecte aanvulling op ons aanbod.”

Maar waarom zou je zelfs gaan coworken? Wat is het verschil met naar kantoor gaan? “Coworking vlakbij huis is de ideale oplossing voor mensen die niet elke dag naar het hoofdkantoor moeten of kunnen, maar voor wie thuiswerk ook niet werkt. Die vrijheid om te kunnen afwisselen naargelang jouw eigen agenda, het spreekt veel medewerkers aan”, zegt Sofie. “Je vermijdt er ook de filestress mee én je leert al eens andere mensen door kennen. Coworking geeft je dus niet alleen de kans om aan je eigen professioneel succes te werken, maar ook om je netwerk en kennis uit te breiden.” Maar ook voor de werkgever kunnen coworkinglocaties voordelig zijn. “Als bedrijf ben je dan minder plaatsafhankelijk, waardoor je ook personeel kan aannemen dat ver van het kantoor woont. Nog een pluspuntje: je kan je hoofdkantoor ook downsizen, wat dan weer tal van kosten bespaart. Win-win dus.”

Volledig scherm Joke van Glamping Josephine en Sofie van Bar d'Office opde nieuwe coworkinglocatie in Geel Ten Aard. © Liese Demeulenaere

Reserveren

Zin om het zelf eens uit te proberen? Je boekt een werkplek op Glamping Josephine aan 25 euro per werkdag. Je kan ook kiezen voor een werktent als je twee werkdagen mét overnachting wilt. In dat geval betaal je 125 euro. Reserveren doe je via www.app.bardoffice.be.

Volledig scherm In de tenten van Glamping Josephine kan je voortaan ook een werkplek huren. © Glamping Josephine

Volledig scherm Glamping Josephine kijkt uit over de paarden en idyllische vijver. © Glamping Josephine

Volledig scherm In de tenten van Glamping Josephine kan je voortaan ook een werkplek huren. © Glamping Josephine