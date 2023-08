Van een braderij over ‘grote, kleine vélokes’ tot springen op kastelen: dit zijn onze weekend­tips voor de Kempen

Heb je nog geen plannen voor het weekend van 19 en 20 augustus? Geen nood, wij lijsten vijf leuke activiteiten in de Kempen voor je op. Dit weekend staan vele springkastelen opgesteld in Vorselaar, stellen handelaars hun kraampjes op in Herenthout, wordt er gevierd op de Worstenfeesten in Vlimmeren of rijden wielertoeristen een tijdrit in Geel.