Gelenaar krijgt voorwaardelijke straf voor zwaar partnergeweld

Het partnergeweld deed zich onder andere voor op 2 juni 2019. De man sloeg zijn vriendin toen tegen de grond op de parking van de tennisclub in Laakdal waar ze de avond hadden doorgebracht in de kantine. Ook op 9 februari 2020 moest de politie tussenbeide komen. Na een avondje uit met vrienden werd G.C. in de taxi plots zonder aanleiding heel boos op de taxichauffeur. Een poging van zijn vriendin om hem te kalmeren, haalde niks uit. Integendeel, nadat ze waren uitgestapt richtte G.C. zijn woede op haar. Hij bleef op haar instampen terwijl de vrouw zich op de grond tot een bolletje had opgerold. Het slachtoffer was na het geweld ruim vier maanden arbeidsongeschikt. “De vraag stelt zich hoelang hij was blijven stampen als de getuige niet was tussengekomen, en wat de gevolgen dan zouden zijn geweest. Het is absoluut noodzakelijk dat hij leert omgaan met alcohol”, vertelde de aanklager tijdens.