Gelenaar krijgt celstraf voor cannabisplantage van 492 planten in woning

Nadat de politie eerst al informatie had gekregen dat Ahmad K. een cannabisplantage zou uitbaten in zijn woning, voerde Fluvius een stroommeting uit nabij de woning. Daaruit bleek dat het verbruik abnormaal hoog was in de buurt. Op 7 december 2021 volgde een huiszoeking. Resultaat: een professionele cannabisplanten van 492 planten, verdeeld over twee kweekruimtes in witte pvc-panelen. “Afval van eerdere oogsten lag verspreid over de woning en in een loods achteraan het perceel”, aldus de rechtbank.