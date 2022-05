Gekleurd blokkenpatroon verhoogt zichtbaarheid van politievoertuigen: nieuw jasje wordt jaar uitgetest

Het Battenburgpatroon – vernoemd naar de Battenburgcake die eenzelfde dambordpatroon vertoont als je hem doorsnijdt – van gekleurde blokken komt overgewaaid uit Groot-Brittannië. In ons land maken onder meer alle MUG- en ziekenwagens, voertuigen van de Civiele Bescherming en een deel van de brandweervoertuigen al gebruik van dat patroon – elk in hun eigen herkenbare kleuren in combinatie met fluogeel. Bij de politievoertuigen wordt dat fluogeel gecombineerd met blauw.

Volledig scherm Het nieuwe dambordpatroon verhoogt de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de politievoertuigen gevoelig. © Wouter Demuynck

Vier keer beter zichtbaar

Bij een volledige Battenburg zijn er twee rijen van zeven blokken, waarbij de gele en blauwe blokken van doorgaans ongeveer 30 op 60 cm, elkaar afwisselen. “Dit nieuwe patroon verhoogt de zichtbaarheid en herkenbaarheid van onze voertuigen, wat het meteen ook veiliger maakt voor zowel onze eigen medewerkers als de weggebruikers wanneer er prioritair gereden wordt”, legt korpschef Dirk Van Aerschot uit.

“Het patroon op zich is onnatuurlijk, wat sowieso de aandacht trekt, en het zijn ook zeer grote blokken. Maar de grote kracht qua zichtbaarheid zit in de gebruikte folie. Per vierkante centimeter zitten er ongeveer 1.000 kleine prisma’s in verwerkt. Wanneer een lichtbron erop schijnt, wordt 90 procent van het licht teruggekaatst naar de lichtbron. Daardoor zijn voertuigen met deze folie ongeveer vier keer beter zichtbaar dan een gewoon voertuig en kunnen ze tot op minstens 500 meter ver waargenomen worden.” Op de achterzijde van de voertuigen wordt gebruik gemaakt van ‘chevrons’, schuin rechtopstaande strepen in visgraatpatroon.

Volledig scherm Het nieuwe dambordpatroon verhoogt de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de politievoertuigen gevoelig. © Wouter Demuynck

Volledige Battenburg

Een dertigtal politiezones en de federale politie gaan een vijftal patronen gedurende één jaar uittesten. De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout neemt deel aan testproject met een Volkswagen Tiguan, een Volvo V60 en een BMW-moto. “We hebben hier in Geel gekozen voor de volledige Battenburg, wat betekent dat de oude striping niet zal gecombineerd worden met Battenburg-striping. Zo zijn er maar een paar testzones. Bovendien hebben we ervoor gekozen om de patronen ook uit te testen op de motorkap, wat ook in slechts een tweetal zones wordt gedaan.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gaf groen licht en verwacht binnen een jaar een eindrapport met een voorstel tot nieuwe striping van politievoertuigen. “Door het een jaar te testen kunnen we alle seizoenen overbruggen en het patroon in alle weersomstandigheden uittesten. Het verkeersveiligheidsinstituut VIAS zal een evaluatie maken en het eindrapport voorleggen aan de minister, die dan zal moeten beslissen welk patroon het wordt - als er een nieuw patroon komt. Dat patroon wordt dan standaard voor de hele politie.”

Volledig scherm Het nieuwe dambordpatroon verhoogt de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de politievoertuigen gevoelig. © Wouter Demuynck