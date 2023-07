Gekapte boom in stadspark krijgt tweede leven als natuurlijk insectenhotel

Eengemaak­te woonmaat­schap­pij LeefGoed zoekt nog twee onafhanke­lij­ke bestuur­ders

De fusie van zes woonactoren in Neteland en Zuiderkempen tot woonmaatschappij LeefGoed is sinds eind juni een feit. Herentalsenaar Matthias Verhegge werd aangesteld als voorzitter van de maatschappij, Mark Van den Wouwer is ondervoorzitter. Om het bestuursorgaan te versterken zoekt LeefGoed nog twee onafhankelijke bestuurders.