Geelse Innovatiecampus zoekt innovatiemanager: “We hopen dat op termijn zo’n 2.000 mensen hier een job zullen vinden”

GeelDe verscheidene partners die hun schouders onder de Innovatiecampus in Geel hebben gezet zijn op zoek naar een innovatiemanager voor de site. Die innovatiemanager zal zich inzetten om nieuwe bedrijven aan te trekken en bruggen te slaan met de kennis- en onderwijsinstellingen in de regio. Op termijn zouden 2.000 mensen een job moeten vinden op de campus.

De Innovatiecampus, zo’n 20 hectare groot, bevindt zich vlakbij de campus van KU Leuven en Thomas More, naast de Westelijke Ring. In 2017 ondertekenden de partners stad Geel, IOK, Cipal, KU Leuven, Thomas More, Voka en de Stichting HI Kempen de samenwerkingsovereenkomst en namen de eerste bedrijven hun intrek in het voormalige BEMT-gebouw of op de terreinen.

Vijf jaar later willen de partners met een innovatiemanager een versnelling hoger schakelen in de verdere uitbreiding van de Innovatiecampus. “De Innovatiecampus is enorm belangrijk voor onze stad en de regio, zowel voor ondernemers, onderwijs als voor de inwoners”, zegt schepen van Economie Tom Corstjens (N-VA).

Wereldexpo in Dubai

“Door ondernemers en onderwijsinstellingen samen te brengen, stimuleren we innovatie en nieuwe ontwikkelingen. Ook voor de tewerkstelling in de regio kan de campus een belangrijke rol spelen. We hopen dat op termijn zo’n 2.000 mensen hier een job zullen vinden. Het verhaal van Belcotec, één van de eerste ‘bewoners’, is alvast een mooi voorbeeld”, meent Corstjens.

“Zij kenden de afgelopen vijf jaar een enorme groei, en ze werken al enkele jaren nauw samen met Thomas More – KU Leuven voor stages van studenten en innovatief onderzoek. Een ander voorbeeld is Magics, een hoogtechnologische spin-off van de KU Leuven die gevestigd in het Technologiehuis in Geel, wiens technologie onlangs nog op de wereldexpo in Dubai getoond werd.”

Drie speerpunten

Bij Thomas More – KU Leuven kijken ze ook enorm uit naar de komst van een innovatiemanager, die voor verbinding moet zorgen tussen wetenschappelijke onderzoek en innovatieve ondernemers. “De Innovatiecampus richt zich voornamelijk op drie speerpuntdomeinen: Industrie 4.0, Health economy en Bio economy”, aldus Stijn Coenen, algemeen directeur van Thomas More.

“Dat zijn drie belangrijke onderzoeksdomeinen voor Thomas More-KU Leuven. Door samen te werken kunnen we op vraagstukken van het ondernemerschap mee het antwoord zoeken en oplossingen bieden. Daarnaast krijgen jongeren en studenten met innovatieve ondernemerszin op de Innovatiecampus ondersteuning om hun droom op te starten in de Kempen.”

De toekomstige innovatiemanager zal het boegbeeld en aanspreekpunt worden voor de campus. Om de juiste ‘match’ alle kansen te geven, hebben de partners geen strikte aanwervingsprocedure of voorwaarden vastgelegd. De samenwerking kan zowel contractueel als op zelfstandige basis. Meer informatie over de job als innovatiemanager is te vinden op www.geel.be/innovatiemanager of via annelies.van.ostaeyen@geel.be.

