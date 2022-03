Geelse gezinsverpleging in laatste rechte lijn voor UNESCO-erkenning: “We willen tonen wat we allemaal doen om gezinsverpleging levendig te houden”

De gezinsverpleging in Geel is een traditie die al meer dan 700 jaar meegaat. Sinds de dertiende eeuw worden psychisch kwetsbare personen opgenomen in gastgezinnen uit devotie voor Sint-Dimpna, de patrones van de geesteszieken. Dat verhaal en wat ze in Geel allemaal doen om de gezinsverpleging door te geven, staat te lezen in de UNESCO-aanvraag. “We vragen UNESCO om de Geelse gezinsverpleging op te nemen op het Register van Goede Borgingspraktijken”, vertelt Gonnie Leysen, diensthoofd erfgoed van de stad Geel.

Gasthuismuseum

“Hier in Geel zijn we trots op de gezinsverpleging, onze eretitel van Barmhartige Stede en onze gastvrije cultuur, maar we willen met deze aanvraag vooral tonen wat we allemaal doen om de gezinsverpleging levendig te houden. Dat is heel veel. Zo vertellen we op verschillende manieren het verhaal van Sint-Dimpna, de gezinsverpleging en onze stad: in het Gasthuismuseum, via tentoonstellingen, in het bezoekerscentrum van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) en tijdens de Dimpnadagen.”

Er is ook een actieve gezinsverplegingsraad waar gezinnen, pleeggasten, het OPZ en de stad samen nadenken over de gezinsverpleging, vandaag en in de toekomst. Het zorgmodel zelf wordt dagelijks in de praktijk gebracht door meer dan 130 gezinnen en professioneel ondersteund door het OPZ Geel, dat met een multidisciplinair psychiatrisch team het model voortdurend monitort, verbetert en hun kennis deelt met de internationale medische wereld.

Bron van inspiratie

De volgende maanden buigt een UNESCO-commissie zich over de dossiers, die vanuit heel de wereld en diverse culturele gemeenschappen worden ingediend. De afgelopen maanden werkten de stad Geel, OPZ Geel, de gezinsverplegingsraad en de erfgoeddienst Stuifzand intensief samen aan een erkenningsdossier. Pas volgend jaar weet de stad of de Geelse Gezinsverpleging de UNESCO-erkenning krijgt.

“We hopen dat niet alleen de Gelenaren maar iedereen in Vlaanderen duimt voor de erkenning door UNESCO”, zegt cultuurschepen Pieter Cowé (N-VA). “We ontvingen de laatste maanden steunbrieven van Geelse organisaties, maar ook van bedevaarders uit Aalst en verschillende internationale organisaties voor wie de gezinsverpleging een grote bron van inspiratie is.”

De deadline om het dossier in te dienen, is toevallig ook het startpunt van het Dimpnafeestjaar. De volgende maanden organiseert Geel verschillende activiteiten rond de gezinsverpleging en de Sint-Dimpnatraditie. Op 1 april opent de internationale tentoonstelling ‘Zot van Dimpna’ van The Phoebus Foundation en ook de expo ‘Dimpna verbeeldt’ in het Gasthuismuseum. In mei is er de Sint-Dimpna Ommegang en Gheelamania, waarvoor nu volop gerepeteerd wordt.