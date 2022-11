Geel Wintert en kerstmarkt vloeien samen: evenement gaat naar zes dagen gespreid over twee weekends

GeelNa twee coronajaren is Geel Wintert dit jaar weer van de partij in het stadscentrum, maar het concept is wel danig bijgestuurd. Het eindejaarsevenement en de kerstmarkt vloeien samen, waardoor de kerstmarkt vanaf dit jaar niet twee maar zes dagen - tijdens twee opeenvolgende weekends - plaatsvindt.

Vanwege de coronacrisis is het alweer van 2019 geleden dat Geel Wintert nog kon doorgaan op de Markt. Tijdens die derde editie, de eerste die de stad zelf organiseerde, stonden er nog kermisattracties en een schaatsbaan op het marktplein. Die formule werd nooit een onverdeeld succes, waarna de stad ingreep. Zo was voor de editie van 2020 voorzien om Geel Wintert, dat voorheen zes weken duurde, fiks in te korten. Door corona kwam het echter nooit zo ver. Ook de editie van 2021 moest om dezelfde reden in laatste instantie afgelast worden.

Toen had het stadsbestuur wel al de contouren van het concept uitgetekend die dan uiteindelijk dit jaar tot uiting zullen komen. Zo zal Geel Wintert voortaan bestaan uit de kerstmarkt, die niet één maar twee opeenvolgende weekends zal plaatsvinden. De kerstmarkt gaat door op 9, 10, 11 en 16, 17 en 18 december en is zo meteen goed voor zes dagen kerstmarkt in plaats van de gebruikelijke twee dagen. Op vrijdagen is de kerstmarkt van 17 uur tot middernacht geopend, op zaterdagen is dat van 14 uur tot middernacht. Tijdens de zondagen is de kerstmarkt open van 14 tot 22 uur.

Nieuwe houten chalets

Naast verenigingen en lokale handelaars die in dertig chalets onder meer hapjes en drankjes aanbieden, mogen de Gelenaars zich ook verwachten aan een sfeervolle inkleding van het stadscentrum, een authentieke kerststal en kinderanimatie. “Als stad vinden we het belangrijk dat verenigingen de kans krijgen om geld in te zamelen voor hun initiatieven. 70 procent van de chalets zijn bestemd voor onze verenigingen aan een voordelige prijs. Daarnaast hebben ook lokale handelaars en particulieren recht op een plaatsje”, legt schepen van Stadsanimatie Nadine Laeremans (CD&V) uit.

De Tractor Kerstrun zal dit jaar ook weer voor de nodige sfeer zorgen.

“Uit een bevraging bij de standhouders bleek dat de braderijkraampjes niet geschikt zijn voor alle weersomstandigheden. De nieuwe, houten chalets zijn groter, beter bestand tegen het weer en comfortabeler voor de standhouder. We organiseren de kerstmarkt twee weekends in plaats van één weekend, zodat we voldoende plaats voor de verenigingen kunnen voorzien.” Op vrijdag- en zaterdagavond is er telkens extra feest voorzien met sfeermuziek. Op zondag zorgen kindergrime Babs en ballonnenclown Huzzie voor de kinderanimatie.

Tractor Kerstrun

Tijdens Geel Wintert staan er nog allerlei andere kerstinitiatieven op stapel, zoals de kerststallententoonstelling en de Tractor Kerstrun, waarbij meer dan 80 verlichte tractoren op zaterdag 17 december langs de kerstmarkt zullen passeren, Kerst in het Gasthuismuseum en het kerstshoppen. In zaal De Waai staan op zaterdag 17 december en zondag 18 december ook de voorstellingen van de kerstmusical ‘De dag voor kerst’ op het programma. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via www.visit-geel.be/kerstmusical en in het infokantoor van dienst toerisme en stadsanimatie.

Zowel verenigingen, bedrijven, handelaars als particulieren kunnen zich inschrijven voor een standplaats. De huurprijs voor verenigingen bedraagt 224,40 euro per houten chalet per weekend. Handelaars en particulieren dienen 367,20 euro per houten chalet per weekend neer te leggen. Elke standhouder kan maximaal één chalet per weekend huren.

