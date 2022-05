Geel maakt zich op voor Dimpnadagen met Ommegang en theaterspektakel GheelaMania: “Het grootste gemeenschapsvormende project voor onze stad”

GeelDe vijfjaarlijkse – door corona zijn het deze keer uitzonderlijk de zevenjaarlijkse – Dimpnadagen in Geel naderen nu echt met rasse schreden. Komende zondag kronkelt de Sint Dimpna Ommegang, met een recordaantal deelnemers, weer doorheen het stadscentrum en Sint Dimpna. Een paar dagen later gaat GheelaMania in première. Wij kregen al een voorsmaakje van het totaalspektakel. “Het script werd al voor de coronacrisis geschreven. Toen de pandemie bezig was, wisten we dat dit verhaal uitermate geschikt was.”

Om de vijf jaar viert Geel haar patroonheilige, de heilige Dimpna, met de Dimpnadagen. Waarom dat in mei 2020 niet kon doorgaan, hoeven we u niet te vertellen, en ook 2021 kwam te vroeg. Nu staan alle lichten wel op groen om Geel weer haar hoogdagen te laten beleven rond de legende van Dimpna, waaruit de Geelse gezinsverpleging van psychiatrische patiënten ontsproten is.

Net op zondag 15 mei, de naamdag van Dimpna, gaan de Dimpnadagen van start met de Sint Dimpna Ommegang. De processie met praalwagens die scènes uit de Dimpnalegende uitbeelden is danig vernieuwd. “Er zijn heel wat nieuwe kledijstukken en nieuwe wagens”, zegt schepen van Toerisme Nadine Laeremans (CD&V). “Het zijn echte pareltjes geworden. Er zit één grote verrassing tussen, iets dat de duivel symboliseert. Maar voor de rest ga ik nog niets verklappen. Ik zou zeggen: kom dat zondag zien (lacht).”

Volledig scherm De Ommegang trekt komende zondag weer door Geel. © Kristof Donné

Psychiatrische patiënten

De Ommegang telt dit jaar ook een recordaantal deelnemers. “We gaan vlot aan 1.500 deelnemers zitten, van wie we er 1.235 zelf gekleed hebben. Er doen eveneens 35 psychiatrische patiënten mee en ook dat is een record. Achter de schermen werken ook enorm veel mensen hieraan mee. Denk maar aan de 30 mensen van het kledijteam die elk kostuum op maat hebben gemaakt en de 20 wagenbouwers. Zij doen dat allemaal volledig vrijwillig.”

De Ommegang start zondag stipt om 14.30 uur, ongeveer ter hoogte van het stadhuis. De optocht van 3 kilometer doet vervolgens de Nieuwstraat, De-Billemontstraat, Molenstraat en Amandus-De-Vosstraat aan om in Sint-Dimpna terug te keren naar het centrum via de Gasthuisstraat en Kollegestraat. Op de Markt is er vanaf 13 uur ook een middeleeuws feest.

Volledig scherm GheelaMania IV belicht de legende van Dimpna en de impact ervan op het hedendaagse Geel. © Kristof Donné

Zorgstad Geel

Sinds 2005 zijn de feestelijkheden rond de heilige Dimpna uitgebreid onder de noemer Dimpnadagen, met het totaalspektakel GheelaMania als tweede component. Dat gebeurde onder impuls van toenmalig cultuurschepen Luc Stevens, die nu voor de vierde editie op rij de regie van GheelaMania op zich neemt. Het theaterspektakel belicht de legende van Dimpna telkens op een nieuwe manier.

“Terwijl we vroeger bijvoorbeeld al eens minder op de legende hebben gefocust en meer op de geschiedenis, ligt de nadruk van het verhaal nu op de legende en het heden”, vervolgt Laeremans. “Hiermee willen we Geel als zorgstad echt uitdragen. Het script werd al voor de coronacrisis geschreven en toen de pandemie bezig was wisten we dat dit verhaal uitermate geschikt was. Het gaat over de zorgsector hier in Geel en over het feit dat de problemen die zich in de legende voordeden ook nu nog actueel zijn.”

Dimpna en Sofie

Aan het theaterspektakel doen zo’n 300 acteurs en dansers mee. “In totaal zijn meer dan 400 mensen ermee bezig. Decorbouwers, toneelmeesters, de naaiploeger, het kookteam, de regieassistenten... Zij zijn nu allemaal dag en nacht bezig en daar zijn we uitermate fier op. Voor onze stad is dit het grootste gemeenschapsvormende project dat we hebben – jong en oud werken maandenlang samen om de Dimpnalegende en gezinsverpleging mee uit te dragen. Er zullen ook psychiatrische patiënten op het podium staan, daar zijn we erg blij om.”

Tijdens GheelaMania IV lopen de verhalen van Dimpna en van Sofie in het heden door elkaar. Regisseur Luc Stevens wil zo laten zien dat de verschillen tussen vroeger en nu minder groot zijn dan je zou denken. Zo krijgt Sofie plots te maken met haar vader, van wie ze hoopte dat hij uit haar leven verdwenen was. Wij mochten donderdagavond erbij zijn op de eerste repetitie met kledij. Het decor van 45 meter lang telt drie draaiplatformen en een even lang balkon. “We hebben een schitterend team”, glundert regisseur Stevens.

Volledig scherm © Kristof Donné

Samenhorigheidsproject

“Het decor is volledig nieuw en gemaakt door vrijwilligers. Daar zitten weliswaar ook ingenieurs en andere slimme mensen tussen, maar zij hebben dat volledig gratis gedaan. Ook alle kledij is nieuw, zoals de ridderkostuums of de kleedjes van de 140 blauwe danseressen die de zee uitbeelden. Dat is het bijzondere aan dit samenhorigheidsproject: het proces ernaartoe is zeker zo belangrijk als het product zelf. Er heerst een enorm goede teamgeest. Mensen gaan die warmte voelen, daar ben ik zeker van.”

GheelaMania gaat op vrijdag 20 mei in première in de tent op de parking van het stadhuis. Tot en met 5 juni worden er 20 voorstellingen – die iets meer dan twee uur duren – gespeeld. Tickets zijn verkrijgbaar op www.dimpnadagen.be/tickets. Het stadsbestuur hoopt op zo’n 20 à 21.000 toeschouwers.

Volledig scherm Aan het theaterspektakel doen bijna alle danseressen van de Academie mee. © Kristof Donné

Volledig scherm Meer dan 300 acteurs nemen deel aan het spektakel. © Kristof Donné

Volledig scherm Regisseur Luc Stevens regisseerde al alle edities van GheelaMania. © Wouter Demuynck

Volledig scherm Het hedendaagse verhaal van Sofie (links) heeft veel raakvlakken met dat van Dimpna. © Kristof Donné