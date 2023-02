Gasthuismuseum lanceert nieuw aanbod voor doven en slechthorenden: “Met visioguide kunnen zij ook de verhalen ontdekken”

Het Geelse Gasthuismuseum organiseerde woensdag voor het eerst een familierondleiding met een tolk Vlaamse Gebarentaal, die de verhalen van gasthuiszuster Anna en de heilige Dimpna vertaalde voor enkele dove of slechthorende bezoekers. De rondleiding vormt het startschot van een nieuw aanbod voor mensen met een auditieve beperking, want volgende maand lanceert het museum een visioguide - de visuele tegenhanger van een audioguide. “We gaan onze medewerkers ook nog een klein stukje Vlaamse Gebarentaal aanleren, zodat ze dove bezoekers bijvoorbeeld welkom kunnen heten.”

Voor de gelegenheid organiseerde het museum woensdag een living history-rondleiding waarbij twee van de drie gidsen verkleed waren als historische figuren uit het oude Geelse gasthuis. Gasthuiszuster Anna leidde de bezoekers rond door het 17e-eeuwse gebouwencomplex en de heilige Dimpna nam hen mee in haar legende. De derde gids vertolkte de verhalen van Anna en Dimpna simultaan in Vlaamse Gebarentaal doorheen het museum. Een primeur binnen het aanbod van het Gasthuismuseum.

“We hebben deze rondleiding georganiseerd in het kader van Krokuskriebels, dat georganiseerd wordt door de Gezinsbond”, vertelt museummedewerker Martien Tant. “Daarbij werd aan de museums gevraagd om iets inclusiefs te organiseren. We zijn er direct op gesprongen en hebben een familierondleiding die echt voor iedereen is uitgewerkt. Naast onze twee historische gidsen hebben we nog een derde gids, die Vlaamse Gebarentaal vertolkt. We hebben hier bijvoorbeeld een opa en oma die doof zijn die naar hier zijn gekomen met hun kleinkinderen, die wel kunnen horen. Dat was exact wat we wilden bereiken: een rondleiding voor iedereen.”

Lobbywerk

In het groepje dat woensdag de rondleiding volgt, zitten vier dove of slechthorende bezoekers. Zij smaken het aanbod wel, want tijdens en na de rondleiding stellen ze via de tolk gretig vragen. Via diezelfde tolk kunnen we achteraf ook vragen wat zij ervan vonden. “Het was heel interessant om kennis te maken met die verhalen van vroeger. In andere musea missen we die informatie, maar hier konden we alles volgen”, aldus Lutgarde Annaert uit Duffel en Lut Reysen uit Herk-de-Stad.

“Met zo’n live tolk is het toch heel anders dan op beeld. Het is leuker om te volgen en je kan zo ook vragen stellen. We willen de organisatoren hiervoor zeker feliciteren. Er zijn meer en meer musea die ook een aanbod hebben voor dove mensen en dat is mooi. Daarvoor lobbyen we ook.”

Volledig scherm Tolk Kristien (rechts), samen met onder meer Lutgarde Annaert (tweede van rechts) en Lut Reysen (derde van rechts). © Wouter Demuynck

Levendige rondleiding

Rondleidingen met een tolk Vlaamse Gebarentaal zullen momenteel niet op vaste momenten georganiseerd worden, maar zijn wel voor herhaling vatbaar. Zo worden er woensdag al plannen gesmeed om nog eens terug te komen met de volledige dovenclub. “Deze rondleiding was speciaal voor Krokuskriebels, ook de re-enactment met de historische personages”, vervolgt Martien Tant. “Je krijgt mensen niet naar musea met een saaie rondleiding. Dat moet levendig zijn, waarbij mensen de gasthuiszuster en Dimpna zien. Onze andere gidsen vertellen hetzelfde, maar daarin zit dus echt het verschil.”

Wat wel permanent in het aanbod wordt opgenomen is de visioguide. Dat is zoals een audioguide, maar dan op maat van mensen met een auditieve beperking en dus visueel ingesteld met een gebarentaaltolk. Op een beeldscherm toonde het Gasthuismuseum woensdag in primeur de introfilm over de legende van de Heilige Dimpna in Vlaamse Gebarentaal aan de deelnemers.

Volledig scherm In het Gasthuismuseum kregen de bezoekers ook een voorsmaakje van de visioguide. © Wouter Demuynck

Erfgoedapp

“Bezoekers kunnen de visioguide downloaden op hun eigen smartphone of kunnen een toestel van het museum krijgen”, zegt Tant. “Via de Erfgoedapp scannen ze dan in elke ruimte een QR-code, zodat ze telkens een boeiend verhaal in Vlaamse Gebarentaal kunnen ontdekken. De visioguide gaan we volgende maand uitrollen. Daarbovenop gaan we onze medewerkers ook nog een klein stukje Vlaamse Gebarentaal aanleren, zodat ze dove bezoekers bijvoorbeeld welkom kunnen heten.”

Ook in het andere aanbod zet het Gasthuismuseum deze lijn verder, want op de lezing ‘Koken en gezondheid met Cauderlier’ op dinsdag 9 mei zal er een tolk Vlaamse Gebarentaal aanwezig zijn om de Geelse lector Eddie Niesten simultaan te vertalen.

