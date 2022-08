Festivalweide van Reggae Geel klaargestoomd voor 42ste editie

Op de vier podia staan dit jaar ruim 70 artiesten en de politie verwacht het komende weekend een duizelingwekkende 50.000 bezoekers. Anno 2022 is het amper te geloven, maar Reggae Geel startte 44 jaar geleden als een kleine fuif voor zo’n 300 à 400 man. “Sommige mensen noemen het nu nog steeds ‘de Reggaefuif’. Dat gaat er maar moeizaam uit”, lacht Kris. “Het begon allemaal toen we met een paar mannen die zot van reggae waren samen aan de toog hingen. Algauw ontstond het idee om een reggaefuifje op touw te zetten. Het is wat uit de hand gelopen, als je het nu zo bekijkt. Maar die ontstaansgeschiedenis is ook de reden waarom we sinds de vorige editie ook een campingfuif organiseren. We gaan daarmee eigenlijk terug naar onze roots en geven er vooral de mensen van Geel iets extra’s mee.”