Family Justice Center opent deuren in Geel: “Gezamenlijke aanpak van intrafamiliaal geweld over organisaties heen”

GeelIn Geel, op de locatie van Welzijnszorg Kempen aan de Antwerpseweg, is een Family Justice Center (FJC) voor de Kempense regio donderdag officieel geopend. In zo’n centrum werken hulpverlening, politie en justitie samen onder één dak om de problematiek van intrafamiliaal geweld gecoördineerd aan te pakken. De verschillende partners willen daarmee het verdoken fenomeen sneller en efficiënter behandelen, want onderzoek wijst uit dat slachtoffers van zulk geweld pas na 35 feiten hulp zoeken.

Het FJC Kempen in Geel is het vierde in Vlaanderen, nadat ook al in Mechelen, Antwerpen en Limburg centra openden. Een gecoördineerde aanpak is broodnodig, want het aantal aangiftes omtrent geweld binnen het gezin stijgt jaarlijks. Zo noteerde de politie regio Turnhout op zo’n tien jaar tijd een verdubbeling van het aantal dossiers. “In 2014 ging het wekelijks om 1,4 dossiers, tijdens de eerste vier maanden van 2022 zitten we wekelijks aan 3,7 dossiers”, zegt korpschef Marleen Hellemans. “De coronacrisis heeft daar ook geen goed aan gedaan. Voor die eerste vier maanden zitten we al boven het cijfer van 2020 en 2021.”

In het FJC werken hulpverlenende organisaties, politie, justitie en lokale besturen samen om bij dossiers van intrafamiliaal geweld samen te bepalen welk plan van aanpak nodig is. “Vroeger probeerde elke organisatie die met deze problematiek in aanraking kwam binnen de eigen mogelijkheden te bekijken hoe het geweld te stoppen en veiligheid te installeren, maar het bleek niet altijd makkelijk om dat binnen de organisatie te houden. Nu zorgen we voor een gezamenlijke aanpak over de organisaties heen”, zegt Ines Conderaerts, coördinator van FJC Kempen.

Situatie sneller ontmijnen

“We volgen een tweesporenbeleid: enerzijds werken we met gezinnen met een zware en vaak complexe problematiek van intrafamiliaal geweld. Anderzijds gaan we sinds vorig jaar ook aan de slag met gezinnen waarbij de situatie nog niet helemaal ontspoord is. Zo kunnen we de situatie sneller ontmijnen en zorgen we ervoor dat het geweld niet verder escaleert.” Die manier van werken wordt momenteel getest in de zone Geel-Laakdal-Meerhout. Deze maand nog breidt het FJC dat aanbod verder uit naar de politiezone Kempen Noord-Oost en in juni naar Balen-Dessel-Mol. Ook uitbreiding naar de andere politiezones staat op de planning.

Het FJC is niet rechtstreeks toegankelijk voor slachtoffers. Een doorverwijzing gebeurt steeds via een partner uit de hulpverlening of via de politie. “Onze hoofdzetel ligt in Geel, maar we werken wel outreachend en gaan onze verplaatsen naar de gezinnen. Daarvoor hebben we lokalen van gemeentebesturen, CAW en zelfs de politie ter beschikking. Een gezin uit Mol moet dus niet naar Geel komen, wij komen naar Mol.”

35 feiten

De opening van het FJC gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA). De Vlaamse overheid zal de komende jaren jaarlijks negen miljoen euro investeren om in minstens elk gerechtelijk arrondissement een laagdrempelig centrum intrafamiliaal geweld op te starten.

“Maar liefst 35 feiten moeten gepleegd zijn vooraleer een slachtoffer de stap zet naar hulp”, aldus Demir. “35 keer dat een vrouw, een man of kinderen vernederd, geslagen, genegeerd, gestampt of uitgescholden worden vooraleer ze de stap zetten naar hulp. Dat is hallucinant. Familiaal geweld is daarmee één van de meest onderschatte problematieken in Vlaanderen. Net daarom investeren we nu veel meer in de aanpak ervan.”