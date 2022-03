Familiebedrijf zet boerenstiel in de kijker met 'Boeren Buiten’: “We steken ‘deel een koe’-concept in een modern jasje”

geelMet ‘Boeren Buiten’ lanceert de familie Dams op hun landbouwbedrijf op Hadschot in Geel een nieuw concept waarmee ze het boerenleven weer dichter bij de mensen wil brengen. Klanten kunnen sinds kort een deel van een koe kopen. Pas als het dier volledig is verkocht wordt ze geslacht om verspilling tegen te gaan. Alles wordt lokaal geproduceerd, verwerkt en verkocht zodat het vlees geen lange afstanden moet afleggen. Een omgebouwde hooischuur zal dan weer opengesteld worden voor allerlei sportformules.

Het melkveebedrijf Dams is intussen aan zijn derde generatie toe. Tweede generatie Marcel Dams is samen met zijn vrouw Caroline Geldof nog dagelijks in de weer op de melkveehouderij, waarin ook zoon Jeroen, een veearts, is gestapt. Zoon Michiel koos voor een compleet andere carrière: hij is actief in de digitale wereld en gamingsector, maar ook hij stroopt nog regelmatig zijn mouwen op in de boerderij.

Het familiebedrijf is al sinds de oprichting in 1966 een gespecialiseerd melkveebedrijf, maar schakelt nu ook over naar vleeskoeien. Dat heeft alles te maken met het ‘deel een koe’-concept waarmee de familie nu van start gaat.

Korte keten-verkoop

“Vroeger deelden vele families een koe onderling. Wij steken dit nu in een modern jasje met een webshop”, vertelt Michiel Dams, die de website voor het concept in elkaar gestoken heeft. “De koe wordt pas geslacht als ze volledig verkocht is, waarna klanten hun vlees kunnen komen afhalen tijdens vaste momenten op de boerderij. Op die manier wordt er geen vlees verspild en bieden we korte keten-verkoop aan: van boer tot bord, zonder lang transport. Mensen eten vandaag bewust minder vlees. Dat maakt het het ideale moment om een duurzaam concept te lanceren met kwaliteitsvlees.”

Een koe is volledig verkocht als zo’n 45 pakketten de deur zijn uitgegaan. Er wordt gebruikgemaakt van een kruising van het Holsteiner- en Fleckvieh-ras. “De eerste staat bekend om haar melkproductie, de tweede om haar goed vlees met mooie marmeringen”, vertelt vader Marcel Dams. “Op die manier hebben we met die zogenaamde dubbeldoelkoeien de ideale combinatie van goede melkproductie en robuuste vleeskoeien. Dit traag groeiend ras geeft meer marmering en dus meer smaak aan het vlees.”

Volledig scherm Stephanie Molenberghs neemt de sportformules voor haar rekening. © Wouter Demuynck

Lokale samenwerking

Om het hele verhaal nog wat meer lokaal te verankeren, is de familie een samenwerking aangegaan met Klasseslager Huysmans-Vandeweyer in Dessel. Steven Huysmans en Steffie Vandeweyer zullen de vleespakketten verwerken en samenstellen. “Steven en Steffie verwerken ook alle restjes, zodat er werkelijk niets verloren gaat. Het is voor ons allebei een win-winsituatie: hij heeft een goed lokaal product en wij kunnen een kwalitatieve verwerking door een Klasseslager garanderen. Op de lange termijn is het zelfs de bedoeling dat zij uitsluitend met ons vlees zullen werken in hun slagerij.”

Op zondag 3 april is er het eerste afhaalmoment. Bestellen kan via www.boeren-buiten.be. Er is keuze uit pakketten entrecote, steak, BBQ of een combipakket. De pakketten gaan van 5 tot 10 kg en passen allemaal in één vriesvak. Ook filet pur is verkrijgbaar in een kleinere hoeveelheid.

Sporten op ‘den buiten’

Het hoevevlees is het eerste initiatief van de familie om de boerenstiel meer onder de aandacht te brengen. Onder de noemer Boeren Buiten-FIT worden er ook enkele sportformules uitgewerkt. Die gaan door in een omgebouwde hooischuur, achter de woning van Marcel en Caroline. Het is in die schuur dat het familiebedrijf het levenslicht zag. Stephanie Molenberghs, de vrouw van Michiel, neemt de sportlessen voor haar rekening.

Volledig scherm Een hooischuur werd helemaal omgebouwd tot sportruimte. © Wouter Demuynck

“Ik heb eerder al groepslessen gegeven bij i-fitness Mol. Tijdens corona ben ik hier in de tuin ook eens begonnen met sportlessen voor familie en vrienden. Dat viel blijkbaar zo goed mee, dat de vraag kwam om er meer mee te doen. Ik bied een full body workout, yogalessen en de zogenaamde ‘boercamp’ aan. Dat is een soort crossfit waarbij we het hele veld gebruiken en we boerderijmateriaal zoals tractorbanden hanteren.” De schuur is halfopen, zodat er bij goed weer ook op het gras kan gesport worden en bij regenweer in de schuur zelf.

Met het nieuwe concept kijkt de familie ook naar de toekomst. “We willen echt de kaart van duurzaamheid trekken. Zo hebben we een zonneboiler en liggen er op ons dak 190 zonnepanelen”, vervolgt Michiel. “We hopen met Boeren Buiten de pracht van landbouw en de boerenstiel te tonen, maar dan op een duurzame manier en kort bij de consument.”