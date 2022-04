Expo met foto's, tekeningen en illustraties van Dorien Dierckx in de bib

Kempen Weekend­tips Kempen: een wandeling in Mol, een geurige en kleurrijke bloesemrou­te in Hoogstra­ten of racen in Arendonk. Er is wel weer wat te doen.

Het weekend betekent voor heel wat mensen toch weer altijd een beetje bekomen van een drukke werkweek. Rustig in de tuin zitten is een optie, maar een uitstapje behoort ook altijd tot de mogelijkheden. Er is heel wat te doen in de Kempen: racen in Arendonk, een bloesemroute in Arendonk, een stevige wandeling in Mol, Molenfeesten in Geel of optredens in zaal Lux in Herenthout. Voor elk wat wils!

22 april