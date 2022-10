Expo in De Halle toont beste werk van 80 Geelse kunstenaars

meerhout Vrijwilli­gers gezocht voor inventari­sa­tie van scholenerf­goed­col­lec­tie

De inventarisatie van de erfgoedcollectie van basisschool De Duizendpoot in Meerhout gaat een volgende fase in. Het gemeentebestuur is daarvoor op zoek naar mensen die graag mee de schriftelijke inventarisatiefiches digitaal ingeven in het Erfgoedregister.

6 oktober