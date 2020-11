Ex-wereldkampioen veldrijden Paul Herygers wordt vandaag 58 jaar: “Zelf nog op de fiets? Dat zal voor na mijn pensioen zijn”

Noorderwijk Heel Noorder­wijk steekt een kaarsje aan voor vermoorde zorgjuf: “Iedereen zet Mieke nu in het licht”

20 november Noorderwijk is al bijna twee weken in de ban van de gruwelijke moord op zorgjuf Mieke. Omdat een grote, gezamenlijke wake niet kan vanwege de coronamaatregelen, hebben een aantal vriendinnen van KLJ Noorderwijk heel het dorp aangemoedigd om vrijdagavond een kaarsje aan te steken voor Mieke. Het initiatief werd warm onthaald en het hele dorp baadt in het licht. “Zoveel lichtjes voor juf Mieke, het is om kippenvel van te krijgen.”