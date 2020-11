Ex-wereldkampioen veldrijden Paul Herygers (58): “Mijn omzwervingen door de Kempen gingen gepaard met veel vreugde, maar ook met veel verdriet”

GeelPaul Herygers wordt zondag 58 jaar en staat aan de vooravond van zijn pensioen, al merken we daar tijdens een gesprek bij zijn kachel in de Antwerpse Kempen weinig van. Zelf fietsen, dáár komt één van de strafste en meest besproken veldrijders van ons land amper toe. Te druk. “Hopelijk over een paar jaar als ik gepensioneerd ben.” Bij de warmte van zijn kachel blikken we toch al even terug op het turbulente leven van de wereldkampioen. “Alles wat ik destijds aanraakte, veranderde in goud. Vraag maar eens aan Wout van Aert hoe dat voelt.”