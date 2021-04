“Elke verjaardag van Kenzo kan de laatste zijn”: Kjenta wil 14-jarig broertje verrassen met massa verjaardagkaartjes

Geel De serene corona-op­tocht die een mas­sa-event met Bengaals vuur werd in Geel: “Dit was to-taal niet afgespro­ken!”

5 april De politie is een onderzoek gestart naar de fakkeltocht die vrijdagavond in Geel werd georganiseerd tegen de coronamaatregelen. Zowel organisatoren als deelnemers riskeren een gerechtelijke vervolging. Wat een serene wandeling in groepjes van vier personen had moeten zijn, werd een massa-optocht van 400 mensen. Zonder mondmasker, en met luide muziek en zelfs Bengaals vuur. “Hier word ik razend van”, reageert burgemeester Vera Celis die zelf veel kritiek krijgt op sociale media.