Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

lichtaart KLJ-jongeren krijgen vorming over brandvei­lig­heid in lokalen

Netwerk Brandweer en De Ambrassade hebben een gloednieuwe basisvorming over brandveiligheid uitgewerkt die Vlaamse en Brusselse jeugdorganisaties meer brandveilig moeten maken. Daarbij is er meer aandacht voor preventie, in plaats van enkel bestrijding van brand. Op domein de Hoge Rielen in Lichtaart (Kasterlee) maakten jongeren van KLJ zaterdagochtend als eerste kennis met de nieuwe vorming.

9 april