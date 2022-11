Elektrische fiets gestolen tijdens verlof

Yannick Mols pakt met Wezel eerste periodeti­tel: “We zaten al in de kantine toen we het nieuw vernamen”

Wezel Sport is de eerste periodekampioen in derde nationale B. De kampioen van vorig seizoen in eerste provinciale had tegen Termien genoeg aan een 3-3 gelijkspel om Houtvenne nipt achter zich te houden. Opvallend was dat Wezel pas zekerheid had toen de spelers reeds in de kantine zaten.

6 november