Eiwitrijke kruidenmix van Thomas More-studenten valt in de prijzen: “We denken eraan om het op de markt te brengen”

Zus van per ongeluk doodgescho­ten metaalde­tec­to­rist praat voor het eerst: “Heel België was precies op de hoogte van wat er was gebeurd, behalve wij als familie”

“Aan zijn graf huil ik nog elke dag. Waarom net hij? En wat heeft zich daar die nacht afgespeeld?” Stephanie Moons (29) heeft er nog steeds het raden naar. Op de grafsteen van haar broer Ken Moons (31) in Geel staat de afbeelding van een metaaldetectorist ingekerfd. De tekening herinnert aan de hobby die hij ó zo graag deed, maar die hem ook op een koude decemberavond fataal werd. Een jager schoot de jongeman dood op een veld in Tongeren: hij dacht dat Ken een haas was.