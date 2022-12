Eerstelijnszone Zuiderkempen organiseert informatiebeurs rond welzijn en gezondheid voor zorgprofessionals

voetbal derde nationale B Yannis Van Parys (ASV Geel): “Tegen Termien en Betekom onze geslaagde heenronde bevestigen”

In derde nationale B wordt de topper van de vijftiende speeldag afgewerkt op het veld van Termien. De Limburgse fusieclub is er zondagnamiddag gastheer voor ASV Geel. De Kempische nieuwkomer is aan een bijzonder sterk seizoen bezig en draait al een heel seizoen mee bovenaan het klassement. De blauw-witten staan eveneens op een gedeelde eerste plaats in de tweede periode.

