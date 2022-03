Eerste Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Geel: “Hun dankbaarheid is heel groot”

GeelDe eerste oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne zijn woensdagvoormiddag in Geel gearriveerd. Serviceclub Ronde Tafel Geel haalde 33 vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen , naar ons land met een bus en zal ze ook bijna allemaal onderdak bieden in Geel.

Nadat de serviceclub eerder al hulpgoederen in containers richting Oekraïne had gestuurd, vertrokken enkele leden maandag vanuit Trier met een Duitse busmaatschappij, met een bus tjokvol hulpgoederen, richting de grens van Oekraïne met Polen. Maandagnamiddag zetten ze daar de hulpgoederen af, om de dag nadien naar Korczowa, een van de grensposten in Polen, te trekken.

“We zijn daar beginnen zoeken naar mensen die met ons meewilden, maar dat was niet zo simpel. Zij kennen België niet heel goed en moeten dan op vijf minuten beslissen wat ze gaan doen, iets wat hun hele leven gaat bepalen”, vertelt Frédéric van Aubel. “Je zag de twijfel in hun ogen: ‘Gaan we wel met de juiste mensen mee?’ Wij zijn te vertrouwen, maar ik kan me inbeelden dat daar ook andere type mensen rondlopen. Het was niet makkelijk om ze te overtuigen.”

Volledig scherm Onder de 33 vluchtelingen zijn heel wat kinderen. © RV

Vrouwen en kinderen

Uiteindelijk konden de leden 33 vluchtelingen overtuigen om met hen op de bus richting België te stappen. Het gaat voornamelijk om vrouwen en kinderen, daarnaast zijn er ook twee mannen bij. “Wanneer mensen akkoord gingen om mee te gaan, hebben we ze direct op de bus gezet en verzorgd en eten gegeven terwijl we verder zochten”, vervolgt van Aubel.

“Toen we effectief vertrokken, hebben we ook uitgelegd wat de bedoeling was, wat ze konden verwachten en waar ze zouden aankomen. Hoewel de mensen in het begin wat overdonderd waren, zag je dat we zo geleidelijk aan hun vertrouwen wonnen. Enkelen waren zelfs initieel van plan om eenmaal in België verder te reizen naar Brussel, maar besloten om bij ons te blijven omdat ze zagen dat we het goed met hen voorhadden.”

Volledig scherm Zeven leden van Ronde Tafel Geel gingen mee naar de Pools-Oekraïense grens. © RV

Interimbureaus

Initieel had de serviceclub plaats voorzien voor 40 vluchtelingen via eigen leegstaande woningen of appartementen. Dat zullen er uiteindelijk 26 zijn, aangezien enkele Oekraïners ook nog verder reizen naar familie in Parijs of Angers in Frankrijk of naar een noodopvangplek in Leuven.

“De mensen die in Geel blijven zullen we begeleiden in hun registratie als vluchteling. We hadden ook al contact opgenomen met lokale interim- en poetsbureaus. De Oekraïners waren immers zelf vragende partij om hier te werken. Ik heb gemerkt dat het Oekraïense volk heel fier is. Er waren twee manieren om hen te overtuigen om mee te komen naar België: dat we ze terugbrachten als de oorlog voorbij was en als ze hier konden werken.”

Ontbijt

Dat merkte Van Aubel woensdagvoormiddag ook in feestzaal De Ganzerik. Daar kwamen de vluchtelingen aan met hun bus en kregen ze meteen een lekker ontbijt voorgeschoteld.

“Enkele mensen waren zelfs mee aan het afruimen. De sfeer was ook best emotioneel, toen pas brak de veer bij velen immers. Hun dankbaarheid is heel groot. Nu zondag organiseren we al een terugkomdag met de hele groep op recreatiedomein Ark Van Noë in Lichtaart (Kasterlee). We willen ze bij elkaar houden zodat we de mensen goed kunnen opvolgen en ze weer een sociaal leven kunnen opbouwen.”