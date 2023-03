Dubbele container die dienst deed als testcentrum aan ziekenhuis wordt te koop aangeboden

Tijs Vanneste wordt peter van nieuw kinderzie­ken­huis: “Ik hou zelf enkel maar fijne herinnerin­gen aan deze kinderafde­ling over”

De Desselse zanger, tv-presentator en tattoo-artiest Tijs Vanneste zet mee zijn schouders onder Planeet Goudgeel, het nieuwe kinderziekenhuis in Geel dat momenteel in aanbouw is. Als peter zal de bekende Kempenaar helpen om fondsen te vergaren voor de inrichting van het kinderziekenhuis, dat volledig aangekleed wordt in het thema van de ruimte. Met een eigen ontworpen plaktattoo voor de kleinste patiënten doet Vanneste ook al meteen zijn duit in het zakje.