Drifter rijdt plein van voetbalclub FC Vinus kapot

Herentals De Toevlucht trakteert 150 minderbe­deel­den op een heuse feestmaal­tijd: “Blij dat we traditie weer kunnen oppikken”

De vrijwilligers van De Toevlucht in Herentals staken zaterdagmiddag de handen uit de mouwen om een 150-tal mensen in armoede of vluchtelingen op een feestmaaltijd te trakteren. Het was alweer drie jaar geleden dat ze dat nog eens konden doen. Blij dat ze dit kunnen doen, maar anderzijds is er ook een pijnlijke vaststelling. “De voorbije maanden is het aantal gezinnen in nood met bijna twintig procent toegenomen”, zeggen Wilfried De Strijcker en Tom Helsen van De Toevlucht.

21 januari