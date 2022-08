Dr. Sanodreef twee dagen afgesloten

voetbal beker van belgië Andy Van Kets zorgt met Retie voor bekerstunt door KFC Diest met 2-1 uit te schakelen

De Cofidis Cup zorgt elk seizoen voor de nodige verrassingen. Het Kempische Retie slaagde er in om in zijn eerste bekerwedstrijd traditieclub Diest met 2-1 uit te schakelen. De formatie uit eerste provinciale, die door de onbeschikbaarheid van het Diestse veld van het thuisvoordeel mocht genieten, krijgt in de tweede ronde het bezoek van Deerlijk.

