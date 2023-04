DOVO brengt oorlogsbom gecontroleerd tot ontploffing

Sint-Martinuspa­ro­chie verhuist tijdelijk naar pastorie wegens restaura­tie­wer­ken in kerk: “Houtwerk vertoont structure­le schade door grote klopkever”

De Sint-Martinuskerk in Olen-centrum wordt weldra ingrijpend onder handen genomen. Het houtwerk werd immers aangetast door de klopkever en moet daarom een restauratie ondergaan. De werken duren tot Kerstmis. Tot dan zullen de liturgische diensten doorgaan in een noodkerk die ingericht is in de voormalige pastorie. “Vanaf 23 april organiseren we twee zondagvieringen, want niet alle kerkgangers zullen tegelijk een plaats kunnen vinden”, zegt diaken Cis Marinus.