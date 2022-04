Digitale munten om vrijwilligers te belonen en lokale economie te stimuleren in de Kempen

GeelDe stad Geel gaat, samen met dertien andere Kempense gemeenten, een platform ontwikkelen waarmee vrijwilligers kunnen beloond worden met digitale munten. Die munten kunnen ze inzetten bij lokale handelaars in alle deelnemende gemeenten in de Kempen, zodat ook de lokale economie een duwtje in de rug krijgt. De Vlaamse regering heeft voor het project, dat mogelijk nog dit jaar wordt uitgerold, een subsidie van 900.000 euro toegekend.

Begin dit schooljaar ging in veertien Kempense gemeenten, onder begeleiding van intercommunale IOK, Bike2School van start. Bij dat project worden schoolgaande kinderen beloond met digitale munten wanneer ze zich duurzaam - met de fiets, te voet of per step - verplaatsen naar school. Die munten kunnen ze besteden bij deelnemende lokale handelaars of andere dienstverleners.

Meer keuzemogelijkheden

Bike2School werd uitgerold in Arendonk, Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herselt, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Meerhout, Ravels, Vosselaar en Westerlo. Diezelfde gemeenten gaan nu, met de stad Geel als trekker, een soortgelijk platform uitrollen dat de mogelijkheid biedt om burgers te belonen voor bepaalde engagementen. “Met dat platform kunnen we bijvoorbeeld verenigingen belonen die zwerfvuil opruimen”, vertelt burgemeester Vera Celis (N-VA).

Volledig scherm Burgemeester Vera Celis. © RV

“Voorheen kregen zij een cadeaubon en een receptie, nu kunnen ze digitale munten opsparen voor een leuke activiteit. Het grootste voordeel van dit platform is dat burgers ook bij deelnemende handelaars in andere Kempense gemeenten terecht kunnen en er dus veel meer keuzemogelijkheden zijn. Er zal nu een bevraging gebeuren bij alle ondernemingen. Eigenlijk komt alles waar je plezier kan maken in aanmerking. De ene gaat graag iets eten, de andere zal liever een kledingstuk kopen. Ook bijvoorbeeld binnenspeeltuinen passen in dat plaatje. Het is een heel leuk beloningssysteem op maat van iedereen.”

Slimme economie

Wanneer precies het platform wordt uitgerold, is nog niet duidelijk. “Nu we over het nodige budget beschikken, gaan we de koppen bij elkaar steken en nadien het platform uittesten. We hopen dat het systeem nog dit jaar in voege kan treden”, vervolgt burgemeester Celis, die het initiatief ook als een symbool ziet voor de verbondenheid tussen de Kempense gemeenten. “Vanuit IOK is er hard aan gewerkt om aan de regio Kempen gestalte te geven. Het is mooi dat we elkaar nu over de grenzen heen vinden in een fijn systeem als dit.”

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) keurde naast het Kempense project nog negen andere projecten over heel Vlaanderen goed die inzetten op ‘slimme’ gemeenten en steden, met een focus op slimme economie en slimme mobiliteit. “Via de oproepen ‘City of Things’ willen we elke Vlaamse stad of gemeente ‘slim’ maken en de mogelijkheden van het Internet of Things en het gebruik van open data laten verkennen”, aldus Crevits. “Het doel is om met innovatieve technologieën het leven in gemeenten en steden aangenamer en duurzamer te maken. De digitale munten in Geel zijn innovatief en een ‘slim’ systeem om inwoners ervan te overtuigen lokaal te kopen.”