De Ronde Tafel met 33 vluchtelingen op weg naar huis

Geel/Herenthout Ronde Tafel vangt veertig Oekraïense vrouwen en kinderen op in eigen woningen: "Zo snel mogelijk met bus naar daar”

De leden van Ronde Tafel Geel hebben de handen in elkaar geslagen om veertig Oekraïense vrouwen en kinderen in veiligheid te brengen. De serviceclub trekt zo snel mogelijk met een bus vol hulpgoederen naar Oekraïne. Nadat de hulpgoederen zijn uitgedeeld, is er voor de terugweg plaats voor veertig Oekraïners die de oorlog willen ontvluchten. “We vangen hen hier op in enkele leegstaande appartementen van onze leden”, zegt Frederic Van Aubel.

28 februari