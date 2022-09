De Luchtballon en De Zeppelin zetten leesplezier in de kijker met boekjes- en koekjesfestival

Tijdens het boekjes- en koekjesfestival was er natuurlijk de mogelijkheid om gezellig een boekje te lezen op de festivalweide van dienst en werden er koekjes en wafels aangeboden. Ook waren er voorleessessies voor verschillende leeftijden in knusse hoekjes.

Geronimo Stilton

“Daarnaast werd er in samenwerking met Pardoes een boekenbeurs tot stand gebracht, was er een knutselhoekje om boekenmonstertjes - bladwijzers - te knutselen en waren er uitleenstandjes van de klasbibliotheken”, vertelt Els Lenaerts, directeur van beide scholen.

Ook was er een signeersessie van Geronimo Stilton, kon men genieten van een gedicht in de poëziestraat en was er eveneens een infostand van de lokale bibliotheek. “Kortom: het was leesplezier in combinatie met leesstimulatie in een gezellige setting, ondanks het slechte weer.”