De Bloemfabriek gaat tweede zomer in op site van iconische bloemmolens: “Mensen hebben drukkere agenda tegenover vorige zomer, maar sinds eind juni draait het weer uitstekend”

GeelOok deze zomer is het weer genieten geblazen op het terras van De Bloemfabriek langs de kanaaldijk in Geel-Ten Aard. De zomerbar op de site van de oude bloemmolens is weliswaar al sinds april open, maar vooral nu tijdens de vakantiemaanden breken de hoogdagen aan. Gezien het succes van vorige zomer is er weinig aan het concept gesleuteld, wel zit de menukaart in een nieuw jasje. De Geelse en Turnhoutse jongeren die De Bloemfabriek uitbaten mogen de gebouwen tot eind december 2023 gebruiken in afwachting van een nieuwe bestemming voor de site, maar een verlenging is niet uitgesloten.