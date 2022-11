Cursisten leren insecten kweken en verwerken tijdens pioniersopleiding bij Thomas More: “De interesse is groot bij een divers publiek”

GeelZestien cursisten volgen aan de Thomas More-hogeschool in Geel momenteel een opleiding over de kweek en verwerking van insecten. De cursus, nog maar de eerste in zijn soort in Vlaanderen, was in een mum van tijd volzet en blijkt een opvallend divers publiek aan te spreken. “Onze varkenskwekerij moet krimpen en als alternatief zijn we uitgekomen bij de insectenkweek”, vertelt Tim Mertens (25) uit Minderhout (Hoogstraten).

Insecten bieden op meerdere vlakken een meerwaarde. Ze hebben een hoog gehalte aan eiwitten en zijn zo een ideale vleesvervanger, maar kunnen ook dienen als veevoeder. Bovendien is het kweken van insecten minder belastend voor het milieu: ze verbruiken veel minder water en je kan ze ook houden in kleine ruimtes. Andere soorten insecten worden dan weer ingezet om reststromen te verwerken om dan op hun beurt te dienen als voeder, waardoor de cirkel rond is.

Wachtlijst

“Vorige maand zijn zestien deelnemers begonnen aan de opleiding, waarin ze leren hoe je insecten kan kweken en verwerken én hoe je daar een concrete onderneming rond kan opzetten. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat zo’n opleiding wordt georganiseerd”, vertelt Isabelle Noyens, onderzoekster bij Radius, het expertisecentrum van de hogeschool dat de opleiding vormgaf.

“De interesse was groot bij een divers publiek, want de cursus raakte al snel volzet. Daarom is er in april een tweede cursus, met opnieuw een limiet van zestien cursisten, waarvoor we een wachtlijst hebben opengesteld zodat die geïnteresseerden als eerste zich kunnen inschrijven. Een week geleden zaten we al aan een zestal personen op die lijst.”

In oktober gingen de deelnemers al zelfstandig aan de slag met het doornemen van online lessen, waarin de onderzoekers van Radius de theorie achter het kweken en verwerken van insecten uitlegden. Ze leerden ook alles over de wetgevingen en vergunningen die je moet kennen wanneer je met insecten werkt. Sinds eind vorige week zijn ze voor hun praktijklessen aan de slag in de insectenkwekerij en de labo’s van Radius op de campus van Thomas More.

Volledig scherm Onderzoekster Isabelle Noyens bij de kweekinstallaties van de zwartesoldatenvliegen. © Wouter Demuynck

Antivirale vetzuren

“Uit een bevraging bleek dat de meeste interesse ging naar meelwormen en zwarte soldatenvlieg, dus die komen in de praktijk aan bod. Tijdens de praktijklessen leren de cursisten onder meer hoe ze insecten kwalitatief kunnen doden en bewaren. Voor het drogen van insecten zijn er bijvoorbeeld verschillende technieken”, vervolgt Noyens.

Je kan ze drogen in een microgolfoven (in tegenstelling tot de huishoudelijke microgolf is dat een grote installatie, red.), waarbij je fijner poeder krijgt en een geur die neigt naar noten en koekjes. Bij een droogoven heb je een ruwer poeder en een meer verbrande geur. Een microgolfoven is echter kostelijker dan een droogogen. Daarnaast leren ze hoe je bouwstoffen als vetten en eiwitten uit meelwormen en zwartesoldatenvliegen haalt voor duurzame toepassingen. De larve van die laatste bevat bijvoorbeeld een vetzuur dat antibacterieel en antiviraal werkt.”

Nog tot en met dinsdag worden de cursisten ondergedompeld in de wereld van de insecten in de Insect Pilot Plant, een hypermodern gebouw dat nog maar recent in gebruik genomen werd. De opleiding spreekt een opvallend divers publiek aan. Sommigen nemen puur uit interesse deel, anderen hebben wel concrete plannen – van een bierbrouwer die wel wat ziet in insecten voor de verwerking van zijn restproducten tot een landbouwer die de toekomst van het bedrijf van zijn ouders wil veiligstellen.

Varkenskwekerij

“Mijn ouders hebben thuis een varkenskwekerij waarvoor mijn broer en ik een toekomst zoeken”, vertelt Tim Mertens (25) uit Minderhout (Hoogstraten). “Met de nieuwe regelgevingen die eraan komen, zoals het stikstofakkoord, gaat onze varkenskwekerij zeker moeten krimpen. Met enkel varkens heeft ons bedrijf geen toekomst meer. Daarom zijn we terecht gekomen bij de insectenkweek als nieuwe manier van landbouw. Ook een insect is een dier, en als landbouwer hebben we al veel kennis over het kweken van dieren", aldus Mertens.

“We hopen volgend jaar een pilootproject te draaien om de nodige voeling te krijgen en nadien op landbouwniveau te gaan werken. Voor dat laatste is er qua vergunningen en wetgeving wel nog veel onduidelijkheid die moeten worden opgelost. Hopelijk wordt dit dus in de landbouwsector toegelaten. Je moet er echter vandaag al mee beginnen om het over enkele jaren te doen.”

Volledig scherm Landbouwer Tim Mertens (links) wil op termijn meelwormen gaan kweken, ondernemer Erik van Ryssen zit al in de branche als ontwerper van kweekinstallaties. © Wouter Demuynck

Vitaminen en vetten

Ook ondernemers hebben hun weg naar de opleiding gevonden. Zo is Erik van Ryssen zaakvoerder van BIM Logic, een bedrijf in Gent dat kweekinstallaties voor meelwormen ontwerpt. “Ik ben ermee begonnen in 2018 en sinds 2020 doe ik het fulltime”, vertelt van Ryssen. “We verkopen niet enkel installaties, maar hebben ook een showroom om te tonen dat ze effectief rendabel zijn. Rond insectenkweek worden heel veel initiatieven opgestart, maar het is ook nog een zeer nieuw procedé waarover veel onwetendheid heerst. Dagelijks komen er nieuwe zaken boven water.”

Up-to-date blijven is dus een must. “Persoonlijk heb ik vooral veel bijgeleerd over de nabewerking. Insecten bevatten veel interessante derivaten zoals vitaminen en vetten. Je kan het vergelijken met suiker. Terwijl je 50 jaar geleden gewoon suiker had, heb je nu onder meer gegranuleerde suiker, vloeibare suiker, suiker in poedervorm en sucrose. Voor insecten gaat dat ook zo zijn. Je hebt nu de puree en gedroogde vorm, maar in een volgende stap zullen ook proteïnen, vetten, vitaminen en enzymen uit insecten worden gehaald.”

Ook Tim Vlastuin uit het Nederlandse Den Bosch zit al in de branche. “Ik werk voor NGN (New Generation Nutrition, red.), een consultancybedrijf rond insectenkweek dat zelf ook producten met insecten maakt. Ik hou me daarbij bezig met de verwerking van insecten, dus hier leer ik veel bij over de kweek van insecten. Ik weet bijvoorbeeld niets over de omstandigheden waarin je ze moet kweken. Dat zijn vaak simpele, praktische dingen. Zo mag je voedingsbodem niet te vochtig zijn, want anders kruipen ze uit de kweekbakken.”

