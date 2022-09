Cunina boegbeeld Sophie Vangheel ook op haar 75ste nog razend ambitieus: “Wie onderwijs volgt, leert een beroep en dat betekent een uitweg bij armoede”

Al 32 jaar bepaalt Cunina mee de hartslag van Geelse ereburger Sophie Vangheel. Aansluitend hierop geeft Sophies levenslust Cunina dan weer vleugels. Op haar 75e blijft ze de kapitein die het Cuninaschip de toekomst in loodst. “Het is ongelofelijk hoeveel er tijdens die 32 jaar veranderde”, zegt Sophie. “Cunina is enorm gegroeid. Dankzij de steun van duizenden peetouders en onze partners kunnen we onze missie om kinderen wereldwijd op de schoolbanken te zetten, blijven realiseren.”

Partnerlanden

Cunina is een Vlaamse onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie. Men ijvert er in zeven partnerlanden (Brazilië, de Filipijnen, Haïti, Nepal, Oeganda, Zuid-Afrika en Peru) voor een betere toegang en kwaliteit van basis en secundair onderwijs, onafhankelijk van politieke, religieuze of maatschappelijke overtuiging.

Betere toekomst

Cunina is er rotsvast van overtuigd dat onderwijs de sleutel naar een betere toekomst is. “Wie onderwijs kan volgen, kan een beroep leren. Dat betekent evenveel als een weg uit de vicieuze cirkel van armoede. Voor Cunina is niet alleen de toegang tot onderwijs belangrijk, maar ook de kwaliteit ervan. Onderwijs is noodzakelijk voor individuele en maatschappelijke ontplooiing en leidt tot duurzame ontwikkeling”, klinkt het bij de organisatie.

Quote Jonge meisjes raken in armoedige omstandig­he­den zwanger in Oeganda, vaders vluchten waarna de meisjes er alleen voorstaan Sophie Vangheel

Naast het vieren van de 75ste verjaardag van Sophie wordt er ook aandacht gevraagd voor de toekomstplannen van Cunina. “Afgelopen week werd ik nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt toen we huisbezoeken deden in partnerland Oeganda”, aldus Sophie. “Vele kinderen leven er in stinkende krotten van amper drie vierkante meter. Jonge meisjes, nog geen dertien jaar oud, raken in deze armoedige omstandigheden zwanger. De vaders vluchten dan uit huis waarna ze er moederziel alleen voor staan. Elke dag opnieuw zag ik hoe belangrijk het werk is dat we met Cunina verrichten. Onverschilligheid is geen optie.”

Optimale infrastructuur

“Het is in deze informele sfeer dat we onze partners willen attenderen op lopende en toekomstige projecten”, verduidelijkt Sophie. “Naast peterschappen bouwen we ook scholen en zorgen we ervoor dat de infrastructuur optimaal is zodat kansarme kinderen zorgeloos school kunnen lopen. Zo bouwden we recent nog een eetzaal voor meer dan 600 kinderen en een kleuterschool in Oeganda. Aan de grens met Congo bouwde Cunina een middelbare school met internaat. Zoals je hoort, denk ik nog niet aan stoppen. Kinderen een betere toekomst geven, blijft mijn en Cunina’s missie. Daar gaan we samen met onze vele partners voluit voor.”

