Cultuurcentrum de Werft zet lokaal muzikaal talent in de schijnwerpers

‘Lokale Helden’ is een initiatief van VI.BE en Cera. Met het project daagde VI.BE iedereen, van steden of dorpen tot verenigingen of cafés, uit om op 30 april samen met de rest van Vlaanderen en Brussel één grote ode aan muzikaal talent te organiseren. In Geel slaan cultuurcentrum de Werft, dienst cultuur, Yellowstock Concerts, Taping Policies vzw, De Kosmo en People on Stage de handen in mekaar voor hun Lokale Helden-project.