Contact met politiemedewerkers in zone Geel-Laakdal-Meerhout stemt tot tevredenheid

Vier vijfde - 82 procent - van alle afspraken werd geboekt in Geel. ‘Fraude en oplichting via internet of sociale media’ werd het meeste aangegeven (15 procent), gevolgd door ‘beledigingen, bedreiging, laster en eerroof’ (14 procent) en ‘verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs van een voertuig’ (12 procent).

Eén op de vijf personen die een kwaliteitsbevraging ontvingen na een bezoek, vulde die in. “Hieruit blijkt dat 69 procent weet dat we op afspraak werken”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot. “94 procent is tevreden over het contact met de politiemedewerker en 92 procent van de respondenten heeft vertrouwen in onze politiezone. Het slechtste scoren we op het voldoende informeren over het verloop van de aangifte of melding. Vijf procent is hier (heel) ontevreden over. We bekijken dan ook hoe we dit kunnen verbeteren.”