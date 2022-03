Code geel in Geel: Thomas More en KU Leuven vieren terugkeer naar normale campusleven

GeelSinds begin deze week kleurt de coronabarometer geel en dat wilden ze op de Geelse campus van Thomas More en KU Leuven niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Alle studenten en docenten werden vrijdagmiddag getrakteerd op een uitgebreide lunchpauze met gratis eten en muziek, om zo - exact twee jaar na de eerste lockdown - de terugkeer naar het normale leven feestelijk in te zetten.

Het idee voor het evenement ‘Code geel in Geel’ was een ingeving van het laatste moment. “Toen we te horen kregen dat we exact twee jaar na de eerste lockdown overschakelden naar ‘code geel’ en mochten terugkeren naar een quasi normaal lesregime, merkten we bij onze studenten en onze medewerkers dat er goesting was om er een lap op te geven. Knaldrang, zeg maar”, zegt Toon Claes, campusmanager van Thomas More in Geel.

Strandstoelen

“Zo is het idee gegroeid om samen dat zotte studentenleven in Geel weer op gang te trappen met een feest tijdens de middagpauze om zo een boost te geven aan de hechte community die we altijd waren en nog steeds zijn. Hoe kunnen we dat beter doen, dachten we, dan met die typische Kempische gezelligheid? We hadden geen idee of het zou lukken op zo’n korte tijd, maar kijk, medewerkers en studenten zijn er enthousiast ingevlogen en op een paar dagen tijd staat hier een event voor 3.000 man op stapel.”

Volledig scherm De agora stond tijdens de uitgebreide lunchpauze vol strandstoelen. © Wouter Demuynck

Tijdens de uitgebreide lunchpauze stonden er strandstoelen opgesteld in de agora en konden de studenten, docenten en andere campusmedewerkers genieten van een gratis hapje en drankje en een vleugje muziek. Het feest luidde niet enkel de terugkeer naar het normale campusleven in, maar bood voor nieuwe studenten ook meteen de kans om contacten te leggen.

Connecties herstellen

“Als derdejaars hebben wij nog een gewoon academiejaar gekend met een echt studentenleven en alle kansen om elkaar te leren kennen. Nu merken we dat we in de voorbije twee jaren weinig banden hebben kunnen opbouwen met de huidige eerste- en tweedejaarsstudenten”, zegt Hoang Swennen, voorzitter van het overkoepelende studentenverbond Atomos.

“Zij zijn alleen maar sporadisch op de campus geweest. Het studentenleven is aan hen grotendeels voorbijgegaan. Nu de maatregelen versoepelen kunnen we alleen maar proberen zoveel mogelijk connecties te herstellen. Dit ontmoetingsmoment is dan ook een initiatief dat we graag mee op poten zetten.” De studentenclubs en -raden maakten van de gelegenheid dan ook gebruik om zichzelf voor te stellen en nieuwe leden te werven.

Online doop

Voor de studenten was het middagfeest dan ook welgekomen. “Het is fijn om weer wat normaler te kunnen leven”, zegt eerstejaarsstudente Rune Mertens. “Door corona gingen veel dingen online door. Maar nu zijn we weer op de campus, zonder mondmasker, waardoor we meer mensen kunnen leren kennen.” Ook activiteiten van studentenverenigingen konden niet doorgaan of gingen online door.

“Ik ben vorig jaar online gedoopt”, vertelt Anneline Diakité, een vriendin van Rune. “Pas dit jaar heb ik mijn medeschachten leren kennen, nadat we al ontgroend waren (lacht). Het is leuk om die mensen eens in het echt te zien, want online is niet echt mijn ding. Je had wel les samen met je klas, maar daarbuiten waren er niet echt veel sociale contacten. Tof dat alles nu weer kan.”