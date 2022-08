Cheerfactory zoekt nieuwe cheerleaders na twee moeilijke coronajaren: “Tijdens de lockdowns flink wat leden verloren”

geel/WesterloCheerfactory, de dansschool voor cheerleaders in Geel, krabbelt weer overeind na twee ellendige coronajaren zonder optredens. Door de woelige tijden zag Cheerfactory haar aantal leden flink dalen en daarom organiseert de dansschool, die zich als enige in de Kempen enkel toespitst op cheerleading, in september enkele proeflessen om nieuwe cheerleaders te vinden.

Cheerfactory werd in 2016 opgericht door cheerleadingcoach Vroni Van Roy (27), die zelf afkomstig is uit Westerlo maar nu in Geel woont, en haar moeder Ils Voets. Het seizoen 2020-2021 was het vijfde seizoen van de dansschool en moest dus een echt feestjaar worden, maar de coronacrisis stak daar een stokje voor. “Onze verjaardag konden we niet vieren aangezien evenementen wegvielen en ook onze trainingen stillagen”, vertelt Vroni. “Ook het zesde seizoen verliep hobbelig op dat vlak, wat maakt dat we nu twee jaren achter de rug hebben zonder optredens. Wanneer het kon trainden we wel, maar we konden onze dansjes niet aan het publiek tonen.”

Nog twee teams

De Geelse dansschool recht de rug nu met het zevende seizoen in aantocht, al is er wel een probleem. Door de coronacrisis is ook het aantal leden danig geslonken. Ooit zat de dansschool aan bijna 50 leden, nu zijn dat er nog een vijftiental. “Tijdens de lockdowns zijn we heel wat leden kwijtgespeeld. Zoals elke sportclub, vrees ik. Zo was er een tijdje die regel dat men één hobby moest kiezen. Drie teams hebben we voor komend seizoen moeten stopzetten, waardoor we nu nog twee teams hebben. Dat zijn de Blue Angels, voor 8- tot 12-jarigen, en de Blue Devils, voor cheerleaders vanaf het eerste middelbaar.”

Volledig scherm Zaakvoerster Vroni Van Roy hoopt heel wat nieuwe leden te verwelkomen. © Shots By Wolf

Met twee proeflessen, op 7 en 14 september, hoopt Cheerfactory daarom het ledenaantal weer te kunnen opkrikken. “Aangezien we ons vijfde seizoen niet hebben kunnen vieren, wordt het zevende seizoen ons feestseizoen. We zoeken heel wat extra cheerleaders, want we willen op veel verschillende plekken optreden. Niet enkel bij sportclubs, maar bijvoorbeeld ook op een braderij. We willen ons dit seizoen zoveel mogelijk tonen. Mijn goesting om op te treden is heel groot, ook omdat mijn cheerleaders dat verdienen.”

Stunts

In mei was er met de zogenaamde Vriendjesdag al een soort proefdag. “Toen waren er meer dan 30 geïnteresseerden, we hadden zelfs pompons te kort. Maar aangezien september, wanneer het nieuwe seizoen begint, dan nog veraf is, zijn velen eerder afwachtend geweest. Als de opkomst hetzelfde zou zijn in september, dan zou dat geweldig zijn. Voor elk team hebben we wel maar plek voor maximaal 25 cheerleaders, dus wie wil meedoen twijfelt best niet te lang. Ik krijg wel eens de vraag van 16-jarigen die nog nooit aan cheerleaden hebben gedaan of het voor hen niet te laat is om te starten. Dat is het zeker niet, zolang je maar enthousiast bent, je graag optreedt en wat gevoel voor ritme hebt.”

Volledig scherm De Blue Devils, het oudste team van Cheerfactory. © RV

Voor haar trainingen huurt Cheerfactory een zaal in sporthal De Doelen. Met hun lidgeld betalen de cheerleaders bij Cheerfactory voor de lessen en verzekering, de outfits voor optredens zijn reeds voorradig waardoor de danseressen enkel nog een jasje en witte schoenen apart moeten aankopen.

KVC Westerlo

Zelf heeft zaakvoerster Vroni Van Roy de cheerlead-microbe al sinds haar 14de te pakken. Haar eerste ervaringen deed ze op bij voetbalclub KVC Westerlo. “Cheerleaden is een heel strakke en aparte dansstijl. Als je met elkaar stunt, moet je elkaar ook 100 procent vertrouwen. Als iemand bij een stunt bovenaan staat, moet die persoon erop vertrouwen dat niemand haar laat vallen. En onderaan moet ook iedereen samenwerken. Waarden als respect en discipline dragen we ook hoog in het vaandel bij het cheerleaden.”

De proeflessen op 7 en 14 september vinden eveneens plaats in sporthal De Doelen. Inschrijven is niet nodig. De lessen voor de Blue Devils vinden telkens tussen 18 en 19 uur plaats, de kandidaat-Blue Angels kunnen van 19 tot 20 uur komen proefdraaien. Meer informatie is te vinden op www.cheerfactory.be/proefles.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.